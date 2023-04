Business news: Croazia, il gruppo alimentare Fortenova è in vendita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore e rivenditore croato di prodotti alimentari Fortenova è in vendita. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Hrt", secondo cui è stato aperto un processo internazionale per esaminare gli interessi dei potenziali investitori. Nonostante i buoni risultati commerciali, le operazioni e il rifinanziamento del debito del gruppo Fortenova sono stati ostacolati dalle sanzioni verso le banche russe, Vtb e Sberbank, comproprietarie del 49,9 per cento, riporta l'emittente. "Il motivo della vendita è che abbiamo persone sotto sanzioni nella struttura proprietaria e l'obiettivo è che Fortenova continui senza persone sanzionate come comproprietari", ha affermato Fabris Perusko, amministratore delegato della compagnia. (Seb)