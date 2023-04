Turchia: elezioni presidenziali, il partito curdo Hdp sostiene il rivale di Erdogan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Hdp ha ottenuto più del 10 per cento dei voti nelle passate elezioni nazionali e rappresenta una comunità pari a circa un quinto della popolazione turca. Per anni, i curdi hanno subito una dura repressione sotto i governi laici, aiutando Erdogan e il suo partito a prendere il potere 20 anni fa. Il presidente ha revocato le restrizioni linguistiche e culturali sulla comunità curda e ha cercato di porre fine alla sanguinosa lotta curda per uno stato indipendente nel sud-est della Turchia, provando a intavolare un dialogo. Ma la rottura dei negoziati nel 2015 ha fatto seguito a una nuova ondata di violenze e da un giro di vite del governo. Da allora, le autorità di Ankara hanno incarcerato migliaia di attivisti e sostituito decine di sindaci Hdp con l’accusa di legami con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), designato come un "gruppo terrorista" da Turchia, Unione Europea e Stati Uniti. Erdogan considera l’Hdp come l'ala politica del Pkk e il partito rischia di essere bandito. L'imminente minaccia di scioglimento ha costretto l'Hdp, colpito negli ultimi giorni da un’ondata di 120 arresti, a candidare i suoi candidati parlamentari sotto la bandiera di un nuovo partito, chiamato Partito dei Verdi e Sinistra Futuro. (segue) (Res)