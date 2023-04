Turchia: elezioni presidenziali, il partito curdo Hdp sostiene il rivale di Erdogan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ciò si aggiunge la drammatica situazione economica in cui versa il Paese. Il tasso d’inflazione, pur calato dall’85 per cento registrato lo scorso anno, resta elevatissimo mentre il costo del lavoro è cresciuto quasi del 60 per cento, a causa dell’introduzione del salario minimo. Sulla popolarità del presidente Erdogan grava, inoltre, la gestione non certo oculata del gravissimo terremoto che ha colpito la Turchia meridionale nel febbraio scorso e che, solo nel Paese, ha provocato oltre 50 mila morti. Il governo di Erdogan è stato criticato per gli evidenti rallentamenti nella macchina dei soccorsi e per il rilevante numero di edifici costruiti senza gli standard di sicurezza necessari, oltre che per i numerosi condoni. L’avversario Kilicdaroglu, 74 anni, è un uomo non certo carismatico ed appartenente alla minoranza sciita alawita, elementi che potrebbe giocare in favore del presidente uscente. Resta il fatto che, nelle elezioni amministrative di due anni fa, la stessa coalizione di sei partiti sconfisse il partito di Erdogan in tutte le principali città del Paese. (Res)