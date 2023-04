Editoria: accordo tra Pbf e Finanziaria Tosinvest per vendita “Il Giornale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pbf Srl e Finanziaria Tosinvest Spa hanno sottoscritto oggi “il preliminare di acquisizione e vendita di azioni pari al 70 per cento delle quote societarie di See Spa società editrice di ‘Il Giornale’ e della sua controllata Il giornale On Line Srl”. Lo rendono noto Paolo Berlusconi per Pbf e Giampaolo Angelucci, presidente di Finanziaria Tosinvest. L'esecuzione dell’operazione – riferisce una nota – è subordinata all' avveramento di condizioni sospensive d'uso in operazioni similari. Hanno supportato l'operazione lo Studio Munari & Partners di Milano per Pbf Srl e lo Studio di Gravio Avvocati per Finanziaria Tosinvest Spa. (Com)