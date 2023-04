© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si congratulano per la formazione del nuovo governo della Federazione di Bosnia-Erzegovina. In una nota, il dipartimento di Stato Usa ha incoraggiato il nuovo esecutivo ad “andare avanti velocemente nel percorso di integrazione euroatlantica del Paese, avviando le necessarie riforme”. (Was)