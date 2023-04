Lavoro: bozza decreto, reclusione fino a 6 anni per ottenere indebitamente assegno inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico dell’Assegno di inclusione o dello strumento di attivazione “rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni”. È quanto emerge da una bozza del decreto legge in materia di lavoro, che andrà in Consiglio dei ministri il primo maggio. “L’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio – si legge nella bozza – è punita con la reclusione da uno a tre anni”. (Rin)