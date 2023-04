Emirati: sovrano di Dubai nomina due figli primo e secondo vice governatori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tal modo, il presidente emiratino, scindendo in due la vice presidenza della federazione, ha instaurato di fatto una sorta di diarchia, che formalizza l’equilibrio tra le due famiglie più potenti degli Emirati, gli Al Nahyan e gli Al Maktoum, che regnano rispettivamente sui due maggiori centri di potere del sistema federale: Abu Dhabi, come polo economico più ricco di risorse, ma anche come polo militare, vista la formazione di Mohammed bin Zayed; in secondo luogo, Dubai, polo economico finanziario emergente. Nondimeno, non si tratta di una semplice diarchia, giacché Mansour bin Zayed è sposato dal 2005 con Manal bint Mohammed Al Maktoum, figlia dell’emiro di Dubai e attuale primo ministro degli Emirati, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Di conseguenza, la vicepresidenza della federazione si può considerare a tutti gli effetti una carica condivisa. (Res)