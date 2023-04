Sudan: presidente turco Erdogan pronto a ospitare colloqui di pace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Turchia ha dispiegato cinque aerei da trasporto militare in Sudan per evacuare gli ultimi cittadini bloccati nel Paese colpito da un conflitto che, dallo scorso 15 aprile, vede contrapporsi le Forze di supporto rapido alle Forze armate sudanesi. Lo ha reso noto il quotidiano turco "Yeni Safak", secondo cui il ministro della Difesa della Turchia, Hulusi Akar, in un evento che si è svolto ieri nella provincia di Kayseri, nel nord del Paese, ha affermato che, insieme al ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu, "è stato predisposto un piano di coordinamento affinché gli aerei possano lavorare in piena sicurezza". Il ministro Akar ha rassicurato di stare "monitorando attentamente il processo" e che "alcuni dei cittadini turchi sono stati già evacuati attraverso l'Etiopia". Akar ha spiegato che, nella base militare di Wadi Sayedna, a nord di Khartoum, saranno evacuati 210 cittadini turchi con tre aerei C-130 e che altri due velivoli A400M sono atterrati nella città di Port Sudan, nel nord est del Paese, per portarne via altri 250. "Entro venerdì sera sarà completata l'operazione di evacuazione di tutti i cittadini turchi in Sudan", ha affermato Akar. Fonti diplomatiche riferiscono che un totale di 1.500 persone, di cui 1.383 cittadini turchi, sono state evacuate dal Sudan. (Tua)