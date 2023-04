Business news: britannica Arm sta sviluppando un proprio prototipo di semiconduttore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di chip britannico Arm sta sviluppando un proprio prototipo di semiconduttore. Lo riferisce il quotidiano "Financial Times", secondo cui Arm collaborerà con i propri partner per sviluppare il nuovo semiconduttore. La società ha creato un nuovo team di "ingegneria delle soluzioni" che guiderà lo sviluppo di questi prototipi di chip per dispositivi mobili, laptop e altra elettronica. L'azienda non ha intenzione di vendere o concedere in licenza il prodotto e sta lavorando solo su un prototipo, ha affermato il "Financial Times". (Rel)