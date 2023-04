Business news: Vivendi, in primo trimestre ricavi +3,3 per cento a 2,29 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2023 Vivendi ha registrato un aumento dei ricavi del 3,3 per cento, a 2,29 miliardi di euro. Lo ha annunciato la società francese. Tutte le attività del gruppo Canal+ sono in progressione (+32 milioni di euro), soprattutto quelle di Studiocanal (+13,6 per cento). "L'insieme dei nostri mestieri è cresciuta nel primo trimestre del 2023. Molti segnali positivi sono stati registrati nel corso di questi ultimi mesi", hanno detto nel comunicato Yannick Bolloré, presidente del Consiglio di sorveglianza di Vivendi, e Arnaud de Puyfontaine, presidente del direttorio. Nell'ambito dell'acquisizione di Lagardère, Vivendi ha firmato con International media invest (Imi), controllata della holding di Czech media invest (Cmi), una promessa d'acquisto per la cessione della casa editrice Editis. (Frp)