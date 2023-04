Business news: Spagna, per Engas utile di 54,6 milioni euro nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2023, l'azienda energetica spagnola Enagas ha registrato un utile di 54,6 milioni di euro, in calo del 21,2 per cento rispetto ai 69,3 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi totali dell'operatore della rete del gas sono stati pari a 220,6 milioni di euro fino al 31 marzo, con un calo del 5,7 per cento rispetto al primo trimestre del 2022. Il margine operativo lordo (Ebitda) è stato di 173,6 milioni di euro, in calo del 6,5 per cento, ma in linea con l'obiettivo annuale di 770 milioni di euro. (Spm)