Business news: Spagna, ad aprile stanziati 11,9 miliardi euro per pagamento pensioni

- Ad aprile la Previdenza sociale spagnola ha stanziato 11,9 miliardi di euro per il pagamento delle pensioni contributive, il 10,8 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2022, a seguito della loro rivalutazione dell'8,5 per cento per quest'anno. È quanto comunicato oggi dal ministero dell'Inclusione, della Previdenza Sociale e delle Migrazioni. Complessivamente, la spesa per il pagamento delle pensioni si è attestata all'11,7 per cento del Pil negli ultimi dodici mesi, la stessa percentuale del 2022, ma inferiore a quella del 2020 (12,4 per cento). Ad aprile di quest'anno sono state erogate 10.026.535 pensioni contributive, l'1 per cento in più rispetto a un anno fa. (Spm)