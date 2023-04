Business news: Serbia, a febbraio stipendio netto medio di 693 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stipendio medio netto in Serbia a febbraio ammontava a 81.359 dinari (circa 693 euro). Lo ha annunciato oggi l'Istituto di statistica della Repubblica (Rzs). La metà dei dipendenti, tuttavia, ha lavorato per meno di 62.239 dinari (circa 530 euro), che è la cifra dello stipendio mediano in Serbia. La crescita del salario medio lordo e del salario medio netto a febbraio, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è aumentata nominalmente del 15,2 per cento, mentre in termini reali è inferiore dello 0,8 per cento. (Seb)