Business news: Francia, produzione industria chimica a -3,3 per cento nel 2022

- La produzione dell'industria chimica in Francia è calata del 3,3 per cento nel 2022. Lo ha annunciato il presidente dell'associazione Francia Chimica, Luc Benoit-Cattin, durante una conferenza stampa in videocollegamento. "L'anno 2023 dovrebbe essere di nuovo difficile per la chimica", ha detto Benoit-Cattin. "Abbiamo un livello di fiducia piuttosto basso tra i nostri aderenti", ha aggiunto il presidente di Francia Chimica, spiegando che un terzo di loro "anticipano una riduzione degli investimento o un congelamento delle assunzioni". (Frp)