Business news:Spagna, per Fcc utile di 96,9 milioni di euro nel primo trimestre

- Nel primo trimestre dell'anno, l'azienda di infrastrutture spagnola Fcc ha ottenuto un utile di 96,9 milioni di euro, il 13,9 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Secondo quanto riferito in un comunicato, l'utile operativo lordo (Ebitda) ha raggiunto i 332,1 milioni di euro tra gennaio e marzo, con un aumento del 19,3 per cento rispetto al primo trimestre dell'anno precedente. L'azienda ha spiegato che l'Ebitda trimestrale è stato sostenuto dal buon andamento dei ricavi, soprattutto nelle aree del Cemento e delle Costruzioni, grazie all'elevato incremento dell'attività nel periodo considerato. Nel primo trimestre del 2023, il fatturato si è attestato a poco più di 2 miliardi di euro con un incremento del 21,2 per cento su base annua grazie alla buona performance di tutti i business aziendali. (Spm)