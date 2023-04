© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Slovenia la produzione netta di energia elettrica nel mese di marzo è stata di 1046 gigawattora. La cifra registra un aumento del 9 per cento rispetto al mese di febbraio ma un calo del 7 per cento rispetto al mese di marzo di un anno fa. Lo ha reso noto oggi l'Istituto di statistica del Paese, secondo cui anche i consumi delle famiglie e delle imprese sono diminuiti rispetto all'anno scorso. (Seb)