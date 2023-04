Usa: crisi bancaria, per Fdic il collasso di Signature Bank è dovuto a falle nella gestione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il recente fallimento di Signature Bank, che insieme al collasso di Silicon Valley Bank ha causato la recente crisi bancaria negli Stati Uniti, colpendo tutti gli istituti di credito di medie dimensioni nel Paese, è da imputare soprattutto a “mancanze di natura gestionale”. È quanto si legge in un rapporto pubblicato oggi dalla Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic), l’ente federale preposto all’assicurazione sui depositi. “I vertici della banca talvolta non hanno dato riscontro alle preoccupazioni delle autorità regolamentari in tempi adeguati”, si legge nel documento, in cui viene sottolineato che la banca “non ha compreso appieno i rischi legati all’accettazione di depositi in criptovalute”, che al momento del fallimento rappresentavano oltre il 20 per cento del totale detenuto dall’istituto. (Was)