Usa: Tennessee voterà nuove regole per vendita di armi dopo il 4 luglio

- L'Assemblea legislativa del Tennessee non voterà regole più stringenti per la vendita di armi da fuoco nello Stato prima del prossimo 4 luglio, dopo che il governatore Bill Lee ha annunciato la scorsa settimana di voler convocare una sessione speciale a seguito della recente strage avvenuta in una scuola elementare di Nashville. La portavoce del governatore, Jade Byers, ha detto al portale di informazione “Axios” che il suo ufficio ha proposto ai parlamentari un ventaglio di date “da maggio fino ad agosto”, e che la votazione si terrà con ogni probabilità dopo il prossimo 4 luglio. La proposta del governatore, tesa a creare un sistema di norme teso ad impedire la vendita di armi da fuoco a “persone che hanno minacciato di fare del male a sé stessi o al prossimo”, è arrivata dopo la recente sparatoria avvenuta nella Scuola elementare Covenant di Nashville, a seguito della quale sono morti tre bambini e tre adulti membri dello staff della struttura. (Was)