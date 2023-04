Russia: Cremlino, allo studio un nuovo sistema di pagamento per i russi in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ allo studio un nuovo sistema di pagamento per i turisti russi in Turchia. Lo ha detto oggi all’agenzia di stampa russa “Sputnik” il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. In precedenza, il governatore della Banca centrale russa, Elvira Nabiullina, aveva affermato che l'autorità di regolamentazione russa stava sviluppando un nuovo sistema di pagamento, alternativa al circuito Mir, in collaborazione con un certo numero di Paesi, tra cui la Turchia. Secondo il quotidiano turco “Hurriyet”, il nuovo sistema di pagamento si chiamerà Rebit Kart e consentirà ai turisti russi di "usare facilmente" le loro carte di credito in Turchia con l'aiuto di un'applicazione per smartphone. Le banche turche hanno sospeso circuito di pagamenti russo Mir per non incorrere in possibili sanzioni degli Stati Uniti a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. (Rum)