Lavoro: bozza decreto, richiesta assegno inclusione per via telematica, controlli ogni tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all’Inps. Il richiedente deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa. “Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale”. È quanto emerge da una bozza del decreto legge in materia di lavoro, che andrà in Consiglio dei ministri il primo maggio. “I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli Istituti di Patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso”. (Rin)