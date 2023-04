Sudan: presidente turco Erdogan pronto a ospitare colloqui di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia si è offerta di ospitare dei colloqui di pace tra le parti in conflitto in Sudan. Lo ha detto oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in una conversazione telefonica con segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres. ”In quanto Paese in grado di stabilire un dialogo con entrambe le parti coinvolte nel conflitto in Sudan, il presidente ha detto che la Turchia è sempre pronta a invitare le parti a tornare ai colloqui di pace e a cooperare con le Nazioni Unite per risolvere i disaccordi tra di loro”, si legge in una nota della presidenza turca. (segue) (Tua)