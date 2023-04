Augello: Roccella, grande persona, ci mancherà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Augello “era una persona grande, grande di intelligenza, di fascino, di ironia e di spessore politico. Era un parlamentare di rara abilità, un militante di territorio, un polemista brillante. Ed era un uomo simpatico e generoso. Ci mancherà”. Lo scrive su Facebook la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella. “Quello con Andrea Augello è stato uno degli incontri con i quali la vita ha saputo stupirmi. Lontani da tanti punti di vista, con alle spalle storie e provenienze diversissime, abbiamo incrociato i nostri percorsi lungo sentieri inaspettati. Entrambi cercando, in fondo, nelle varie fasi della vicenda politica italiana, il modo per tradurre in azione le nostre idee. Idee che, nelle scelte apparentemente discontinue, Andrea ha conservato granitiche, come granitiche erano le sue convinzioni, pur sapendole interpretare da fantasista ironico e intelligente”, aggiunge Roccella. (Rin)