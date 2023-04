Amministrative: ufficio stampa Azione, Calenda mai detto “valutiamo apertura a centrodestra”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- L'ufficio stampa di Azione in una nota smentisce che il segretario Carlo Calenda, nel corso di un incontro a Caltanissetta e riservato agli iscritti siciliani, abbia detto di "valutare un'eventuale apertura" alle liste del centrodestra in vista delle amministrative nell'Isola. L'incontro - precisa l'ufficio stampa di Azione - è stato un momento di utile e costruttivo confronto con gli iscritti ma non si è mai parlato di alleanze. (Rin)