Imprese: Rai Way, Cda nomina Cecatto Ad e direttore generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rai Way Spa rende noto che il Consiglio di amministrazione riunitosi in data odierna, sotto la presidenza di Giuseppe Pasciucco, ha nominato Roberto Cecatto quale nuovo Amministratore delegato e direttore generale. Il Consiglio ha quindi proceduto alla nomina del comitato Controllo e Rischi e per la Sostenibilità - che svolge anche funzioni di comitato Parti correlate - e del comitato Remunerazione e Nomine, costituiti da soli amministratori indipendenti, nelle seguenti rispettive composizioni: Paola Tagliavini (presidente), Alessandra Costanzo, Gian Luca Petrillo per il comitato Controllo e Rischi e per la Sostenibilità; Umberto Mosetti (presidente), Romano Ciccone, Barbara Morgante per il comitato Remunerazione e Nomine. Il Consiglio ha infine confermato, previo parere favorevole del collegio sindacale, Adalberto Pellegrino nell’incarico di dirigente preposto ai documenti contabili della società, sino all’assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025. Ieri l’Assemblea degli azionisti ha approvato il Bilancio d’esercizio 2022, deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,2745 euro per azione, approvato la politica in materia di remunerazione per il 2023 e voto favorevole sui compensi corrisposti per il 2022, approvato la proposta di nuova autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie e, infine, nominato il nuovo Consiglio di amministrazione con Giuseppe Pasciucco quale presidente. (Rin)