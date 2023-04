Libia: inviato Usa Norland incontra vertici militari e civili di Africom a Stoccarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi in corso in Sudan, dove il conflitto tra l’esercito regolare e le milizie paramilitari rischia di scatenare una guerra civile, rende più che mai necessaria “la formazione di un esercito unificato a guida civile in grado di proteggere la sovranità e la stabilità della Libia". Lo ha scritto oggi via Twitter l’ambasciatore degli Stati Uniti e inviato speciale in Libia, Richard Norland, dopo aver incontrato oggi a Stoccarda il generale Michael E. Langley, comandante di Africom, il comando militare Usa che si occupa di Africa, e vice comandante per l'impegno civile-militare, ambasciatore Andrew Young. “Il deterioramento della situazione di sicurezza regionale conferisce più importanza che mai alla diplomazia, allo sviluppo e alla difesa a sostegno della Libia nella formazione di un esercito unificato a guida civile in grado di proteggere la sovranità e la stabilità libiche", ha scritto Norland. (segue) (Res)