Maldive: Ita Airways, in vendita volo diretto Roma Fiumicino - Malè

- Ita Airways conferma l’attenzione al proprio network intercontinentale e rinnova la possibilità di viaggiare fra Roma e le Maldive dopo il successo della stagione invernale 2022-23. Da oggi, infatti, su tutti i canali di vendita di Ita Airways – riferisce una nota – sarà possibile acquistare i biglietti per il volo diretto Roma Fiumicino – Malè, capitale delle Maldive, che sarà operato dal prossimo 16 dicembre 2023 fino al 25 marzo 2024, ultima data di rientro. Durante la stagione invernale 2023-24 saranno due le frequenze settimanali che collegheranno l’hub di Fiumicino con l’aeroporto di Malè. L’operativo prevede partenza da Roma Fiumicino alle ore 22:10 e arrivo all’Aeroporto Internazionale di Velana - Malè alle ore 11:25, ora locale. Il ritorno da Malè è previsto alle 13:25 ora locale con atterraggio a Roma Fiumicino alle 19:45. Grazie all’ampio network di Ita Airways sarà possibile prendere il volo da Roma per le Maldive anche tramite le comode connessioni con i voli della Compagnia provenienti dai principali aeroporti europei. Ita Airways rafforza la sua presenza nel Sud-est asiatico e risponde alla domanda sempre più forte della clientela verso una delle mete più ambite del turismo mondiale, le Maldive. Con il volo Roma Fiumicino – Malé, il network intercontinentale di Ita Airways sale così a 12 destinazioni. Malè si aggiunge all’offerta di lungo raggio della Compagnia, che attualmente prevede 11 mete già disponibili con volo diretto: New York, Los Angeles, Boston, Miami, Washington, San Francisco, Buenos Aires, Rio de Janeiro, San Paolo, Tokyo e Nuova Delhi. (Rin)