Venezuela: Corte suprema, costituzionale la legge per espropriare beni legati a reati (4)

- Sono ad oggi 61 i funzionari arrestati dalla magistratura del Venezuela per presunti casi di corruzione. A disposizione della giustizia finiscono, tra gli altri, il deputato del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), Hugbel Roa, il capo della sovrintendenza nazionale delle criptomonete (Sunacrip), Joselit Ramirez Camacho. Tutti funzionari che avrebbero sottratto circa tre miliardi di dollari ottenuti compagnia energetica nazionale Pdvsa per la vendita di petrolio. C'è quindi il giudice della Corte d'appello con competenza sui reati legati al terrorismo, José Mascimino Marquez Garcia. Questi sarebbe responsabile, tra le altre cose, degli arresti di oppositori del calibro di Freddy Guevara, ex deputato vicino al leader oppositore, Juan Guaidò, il politologo Nicmer Evans, fondatore del Movimento per la democrazia e l'inclusione, il giornalista Roland Carreno e del giovane attivista Josnars Adolfo Baduel. Molti dei provvedimenti hanno riguardato persone ritenute vicine a Tareck El Aissami, che poche ore dopo rassegnava le dimissioni da ministro del Petrolio. (segue) (Vec)