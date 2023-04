Milano: Prefettura, dopo violenza in centrale controlli interforze saranno intensificati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i servizi dedicati solo in Stazione Centrale e nelle aree attigue, dal 16 gennaio al 27 aprile, gli operatori in campo (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Ispettorato del Lavoro) hanno infatti controllato 44.714 soggetti. Di questi 633 sono stati denunciati e 50 arrestati. A seguito dei controlli sulle persone sono stati emessi 301 provvedimenti di espulsione, dei quali 41 con accompagnamento presso il C.P.R., 253 Ordini di lasciare il Territorio Nazionale, 6 accompagnamenti alla frontiera e una misura alternativa al trattenimento. In totale il Questore ha emesso 133 misure di prevenzione personali: 99 divieti d'accesso alle aree urbane e 34 fogli di via obbligatori. Il grave fatto di violenza accaduto rappresenta una spinta a proseguire nel percorso intrapreso con ancora più impegno per prevenire la commissione di reati, grazie al ripristino della legalità e una migliore vivibilità delle zone intorno alla Stazione Centrale di Milano. (Com)