Georgia: ministra Esteri Francia, Tbilisi deve fare "riforme coraggiose"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Georgia deve fare delle "riforme coraggiose" e dei "passi decisivi" per ottenere lo statuto di candidata a membro dell'Unione europea. Lo ha detto la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, appena arrivata a Tbilisi, ultima tappa di un viaggio di tre giorni che l'ha già vista in Azerbaigian e in Armenia. Le riforme servono "per garantire l'indipendenza e l'imparzialità della giustizia, proteggere le istituzioni, dall'influenza d interessi privati, garantire la libertà dei medi e il pluralismo", ha detto Colonna. Secondo la titolare della diplomazia francese, c'è "ancora del cammino da fare". "Questo sogno europeo bisogna trasformarlo in realtà con tutte le forze del Paese che lavorano" affinché "divenga realtà", ha detto la ministra.(Frp)