Camera: 3 maggio audizione presidente Anac su conflitti di interessi

- Mercoledì 3 maggio, alle ore 9, la commissione Affari costituzionali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche, svolge l'audizione informale di Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac). L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)