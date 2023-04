Francia: primo maggio nuova protesta contro riforma delle pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo maggio si terrà in tutta la Francia una nuova giornata di proteste contro la riforma delle pensioni, promulgata dal presidente Emmanuel Macron dopo l'approvazione del Consiglio costituzionale. Secondo una fonte della polizia citata dai media, sono previsti in tutto 300 tra manifestazioni e raduni. Il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, ha annunciato la mobilitazione di 12 mila agenti, di cui 5 mila a Parigi. Nella capitale sono attese tra le 80 mila e le 100 mila persone, Tra queste, tra le mille e le duemila persone considerate "a rischio". Il leader del partito della sinistra radicale La France Insoumse, Jean-Luc Melenchon, ha chiesto agli agenti delle forze dell'ordine di "entrare nella lotta" contro la riforma delle pensioni partecipando alle proteste. Intanto, Macron continua ad essere contestato. Nell'ultima settimana il capo dello Stato ha effettuato una serie di viste in diversi comuni francesi. Ad ogni tappa, ci sono state proteste contro il presidente. Domani Macron sarà allo Stade de France, fuori Parigi, per la finale della Coppa di Francia tra il Nantes e il Tolosa. Per l'occasione, il protocollo è stato cambiato: il presidente consegnerà il trofeo ai vincitori sulla tribuna e non in campo. Secondo i medi d'oltralpe, la presenza sul rettangolo di gioco di Macron avrebbe sicuramente provocato una dura contestazione da parte dei tifosi. (Frp)