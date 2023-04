Pil: Tajani, visione e ambizione del governo si traducono in crescita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La visione e l’ambizione del Governo si traducono in crescita economica: dati Istat dicono che l'Italia cresce più di Germania e Francia: pil +0,5 per cento nel primo trimestre e +1,8 per cento su base annua. Continua il nostro impegno per stimolare ulteriore crescita". Lo ha scritto vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (Com)