Carabinieri: in Campidoglio generale Lo Sardo (Anc) presenta XXV raduno ad Ostia

- Si è svolta, questa mattina nella sala del Carroccio del Campidoglio a Roma, la conferenza stampa di presentazione del XXV Raduno dell’Associazione nazionale carabinieri (Anc) che si svolgerà ad Ostia il 5,6 e 7 maggio. Sono intervenuti il Presidente Nazionale Anc Gen. C.A. Libero Lo Sardo, il Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma Gen. B. Lorenzo Falferi, il Presidente X Municipio Mario Falconi e Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti. “Evento importante perché – ha detto il presidente Lo Sardo -, finalmente dopo 4 anni, dall’ultimo raduno fatto a Verona, abbiamo avuto la forza di tornare a riunirci. In Questi anni l’Anc ha lavorato seriamente durante l’emergenza Covid con 315mila presenze. Ha lavorato inoltre nella tragedia di Ischia con 50 persone sul posto e abbiamo anche inviato personale specializzato in Ucraina trasferendo 335 ucraini. L’Anc è una associazione che vive e si adatta ai tempi restando sempre carabinieri”.(Rer)