Libia: inviato Usa Norland incontra vertici militari e civili di Africom a Stoccarda (2)

- Intanto, l'assistente del segretario di Stato degli Stati Uniti per gli affari del Vicino Oriente, Barbara Leaf, ha discusso in un colloquio telefonico con il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico, generale Khalifa Haftar, del rischio che il gruppo russo Wagner possa destabilizzare ulteriormente la Libia e il Sudan. Lo ha riferito l'ambasciata statunitense in Libia sul profilo Twitter, affermando che Leaf ha parlato con il generale libico “dell'urgente necessità di impedire ad attori esterni, incluso il gruppo russo Wagner sostenuto dal Cremlino, possano destabilizzare ancora di più la Libia o i suoi vicini, incluso il Sudan”. L'ambasciata ha sottolineato in un altro messaggio che gli Stati Uniti sostengono fortemente gli sforzi per porre fine alla violenza in Sudan e prevenire ulteriori ripercussioni regionali. (segue) (Res)