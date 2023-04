Libia: inviato Usa Norland incontra vertici militari e civili di Africom a Stoccarda (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, una fonte libica aveva riferito a "Nova" che sarebbe fallito “un tentativo di stabilire un ponte aereo diretto tra il sud della Libia e il Sudan”, dopo che i ribelli hanno perso il controllo di alcune basi militari sudanesi. Inoltre, secondo la fonte, tre aerei da trasporto di fabbricazione sovietica sono atterrati nella base area di Kufra, controllata dall’Lna e presidiata dal gruppo paramilitare russo Wagner nel sud della Libia, per trasportare armi oltreconfine alle Forze di supporto rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdan “Hemeti”. A ciò si aggiunga la visita sospetta di Siddiq Haftar, primogenito del comandante dell'Lna, in Sudan a inizio aprile, durante la quale ha incontrato il generale Dagalo, capo delle Forze di supporto rapido (Rsf), poco prima del tentativo di golpe contro l’esercito a Khartum. L'informazione, pubblicata dal quotidiano britannico "The Guardian" è stata confermata dallo staff di Haftar al quotidiano panarabo edito a Londra "Asharq al Awsat", precisando però che l'incontro tra i due "non era di natura politica". (Res)