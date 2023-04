Turchia: elezioni presidenziali, il partito curdo Hdp sostiene il rivale di Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico popolare (Hdp), di orientamento filo-curdo, ha pubblicamente chiesto ai propri elettori di votare per il principale rivale del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, nelle elezioni presidenziali del 14 maggio. La terza forza parlamentare del Paese sosterrà dunque il kemalista Kemal Kilicdaroglu, leader dell’opposizione e capo del Partito repubblicano popolare (Chp): una mossa che potrebbe complicare il percorso dell’islamista Erdogan, leader del Partito giustizia e sviluppo (Akp), per rimanere al potere dopo più di due decenni. L’Hdp aveva deciso il mese scorso di non schierare alcun candidato, lasciando intendere che avrebbe sostenuto Kilicdaroglu pur senza dichiararlo formalmente. Oggi, invece, è arrivato l’annuncio ufficiale: "In questa storica elezione, chiediamo al popolo turco di votare per l'Alleanza del lavoro e della libertà nelle elezioni parlamentari e per Kemal Kilicdaroglu nelle elezioni presidenziali”. Il co-leader dell'Hdp, Mithat Sancar, ha definito il voto che si terrà tra poco più di due settimane "il più importante nella storia della Turchia". "Ecco perché abbiamo deciso di sostenere Kilicdaroglu", ha detto Sancar secondo quanto riferisce il quotidiano turco “Sozcu”. (segue) (Res)