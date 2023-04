Turchia: elezioni presidenziali, il partito curdo Hdp sostiene il rivale di Erdogan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo due obiettivi strategici. Il primo è porre fine al regime individuale. Il secondo è diventare la forza più influente nella trasformazione democratica. I nostri obiettivi coincidono con quelli di Kilicdaroglu sulla fine del regime individuale”, ha detto Sancar. L'annuncio dell'Hdp, seppur atteso, amplia notevolmente la portata del sostegno a Kilicdaroglu, che ormai annovera sei partiti assai diversi tra loro. L’esito del voto si preannuncia, per la prima volta dopo molti anni, non così scontato per il presidente Recep Tayyip Erdogan, alle prese con diversi problemi: un tasso d’inflazione che supera il 50 per cento, gli effetti del sisma di febbraio e, non ultimo, un’opposizione finalmente unita. A rendere ancor più problematico il quadro per il presidente turco 69enne è il malore che lo ha colpito martedì 25 aprile, quando è costretto ad interrompere bruscamente un’intervista televisiva, riprendendola soltanto dopo diversi minuti. Erdogan ha annullato gli impegni della campagna elettorale previsti per i giorni successivi, compresa la cerimonia inaugurale della nuova centrale nucleare di Akkuyu, alla quale ha preso parte solo in videoconferenza insieme con il presidente russo, Vladimir Putin. (segue) (Res)