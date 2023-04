Kosovo: elezioni comuni a maggioranza serba, affluenza al 2,4 per cento alle ore 15:00

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 15:00, alle elezioni locali nel nord del Kosovo aveva votato solo il 2,4 per cento degli aventi diritto. Secondo la commissione elettorale centrale, nei quattro comuni della maggioranza serba in cui erano aperti i seggi hanno votato rispettivamente 110 elettori o lo 0,83 per cento a Leposavic, 240 elettori o il 3,6 per cento a Zubin Potok, 145 elettori o il 2,07 per cento a Zvecan e 590 elettori o il 3,3 per cento a Mitrovica Nord. (Seb)