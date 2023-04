Kosovo: Dacic, a riunione Consiglio sicurezza Onu forse anche presidente serbo Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Serbia Ivica Dacic parteciperà alla sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul Kosovo, in programma giovedì a New York. Lo stesso ministro ha annunciato che esiste la possibilità che vi partecipi anche il presidente, Aleksandar Vucic. "Giovedì c'è la sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul Kosovo. Partirò oggi e c'è la possibilità che anche il presidente prenda una decisione sulla sua partecipazione. La decisione verrà presa durante la giornata", ha detto Dacic all'emittente radiotelevisiva "Rts". Intanto nel Palazzo Serbia a Belgrado è in corso la riunione del governo, a cui partecipano tutti i ministri, per discutere sulla situazione attuale in Kosovo. Alla sessione è presente anche lo stesso Vucic su invito della premier Ana Brnabic. (Seb)