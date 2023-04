Augello: Frassinetti, piango un amico, onorata di aver fatto assieme a lui tante battaglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi piango la scomparsa dell'amico Andrea Augello, con lui ho condiviso negli anni tante battaglie nella destra sociale. “Uomo di raffinata intelligenza e di grande coraggio, è sempre stato apprezzato da tutti per essere un grande conoscitore del territorio e per le sue capacità ad amministrare. Lascerà un grande vuoto in tutti noi. Alla sua famiglia va il mio pensiero commosso”. Lo dichiara in una nota Paola Frassinetti, di Fratelli d’Italia, sottosegretario all’Istruzione e al Merito. (Rin)