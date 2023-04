Cile: ministro Economia, le entrate per lo sfruttamento del litio in scienza e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile indirizzerà in servizi sociali, ma anche in scienza, tecnologia e innovazione i proventi in arrivo dallo sfruttamento e la vendita del litio. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Nicolas Grau, rispondendo a una domanda dell'attività online "il governo informa". La strategia del governo, che punta a consegnare allo Stato il 100 per cento dei diritti sul minerale, "ci permetterà di aumentare le ricchezze che otteniamo come Paese, non solo per aumentare gli investimenti nelle scuole, negli ospedali o nelle stazioni di polizia. Ma anche, molto importante, potremo investire di più in scienza, tecnologia, conoscenza e innovazione", ha detto il ministro valorizzando un percorso che, incentivando la ricerca, può aiutare a costruire "uno sviluppo sostenibile nel tempo". (segue) (Abu)