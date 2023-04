Cile: ministro Economia, le entrate per lo sfruttamento del litio in scienza e innovazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al proposito, ha specificato Grau, "abbiamo già investito parte delle entrate eccezionali che abbiamo ricevuto per il litio, in modo da aumentare del 13 per cento gli investimenti che il Cile fa in scienza, tecnologia, conoscenza e innovazione dedicate alla sfida della decarbonizzazione, della diversificazione produttiva, della resilienza al cambio climatico". Le autorità cilene stimano che nel 2022 lo Stato, proprio grazie allo sfruttamento del minerale, ha incassato oltre cinque miliardi di dollari, circa l'1,6 per cento del prodotto interno lordo. La settimana scorsa, il presidente Gabriel Boric ha ha annunciato l’intenzione di nazionalizzare l’industria del litio, che vede il suo Paese al secondo posto dopo l’Australia per produzione. (segue) (Abu)