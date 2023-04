Cile: ministro Economia, le entrate per lo sfruttamento del litio in scienza e innovazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nostra sfida è che il nostro Paese diventi il principale produttore di litio al mondo", ha detto Boric in un messaggio televisivo. In particolare, il piano, che dovrà comunque passare dall’approvazione del parlamento, prevede una società nazionale, lo sfruttamento di più saline e l'incentivo a creare prodotti a valore aggiunto. La strategia del governo cileno parla anche di una collaborazione “virtuosa” tra pubblico e privato e dell’uso di nuove tecnologie che riducano l’impatto ambientale delle operazioni. Secondo quanto annunciato verranno rispettati i contratti con i privati in vigore fino al 2030. Secondo l'agenzia di promozione commerciale InvestChile, negli ultimi quattro mesi si sarebbero tenute ben 46 riunioni con investitori di dodici Paesi: Argentina, Australia, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera. (Abu)