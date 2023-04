Augello: Figliomeni (Fd'I), piangiamo per morte di un fine e capace galantuomo della politica.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi piangiamo la morte di un fine e capace galantuomo della politica romana e nazionale che, nei diversi incarichi a cui è stato chiamato, è riuscito a lasciare un segno importante per la comunità amministrata guardando con lungimiranza alla scelte da intraprendere". Lo dichiara Francesco Figliomeni, responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d'Italia. "Pensiamo alla Regione Lazio dove nel lontano 2000, molto prima che l'importanza dei fondi europei entrasse nei discorsi di tutti i giorni, lui - in qualità di Assessore al bilancio - fece conseguire, per la prima volta nella storia della Regione, il risultato di impegnare e spendere tutte le risorse provenienti dai fondi strutturali europei ottenendo il riconoscimento di una premialità di circa 40 milioni di euro per il Lazio. Questo per lui era fare politica. E come dimenticare la sua correttezza e il suo rigore quando è stato chiamato a far parte della Commissione d'inchiesta sulle banche ed i mercati finanziari. Ognuno di noi che ama la Politica custodirà nel cuore le parole pronunciate durante l'apertura della recente campagna elettorale per le elezioni regionali. Un'intervento di un uomo, provato nel fisico ma lucidissimo, che in ogni parola pronunciata faceva emergere l'amore incondizionato per la Politica oltre che per la sua Roberta a cui mando, unitamente alla loro figlia Ginevra, un grande abbraccio e porgo le mie più sentite condoglianze. A Dio Andrea, che la terra ti sia lieve". (Com)