Camera: 2 maggio audizione sindacati su diritti per lavoratori malati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 2 maggio, alle ore 14:15, la commissione Lavoro, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, svolge l'audizione informale di rappresentanti di Cgil, Cilsl, Uil e Ugl. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)