Pnrr: a Roma serve personale qualificato e competente più che un incremento di risorse umane

- In questi giorni, attorno ai rischi di un ritardo dei cantieri del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si è aperto un vivace dibattito in città. C'è chi dice che "l'amministrazione è in forte ritardo sui progetti": il Movimento 5 stelle. C'è chi sostiene che non va così male, anzi. "Il tasso di attuazione nazionale sui fondi è del 6 per cento. Per certi aspetti a Roma siamo messi meglio": il presidente dei costruttori romani, Antonio Ciucci di Ance Roma Acer. C'è chi rassicura. "Stiamo procedendo nel pieno rispetto delle tempistiche e del cronoprogramma": il Partito democratico. C'è chi dà un colpo al cerchio e uno alla botte. "Non è tutto un disastro e non è tutto rose e fiori. È un lavoro che si sta facendo con la massima attenzione e bisogna dare atto a tutto il personale capitolino dell’impegno che, nonostante le carenze di organico, sta mettendo in campo": il presidente della commissione capitolina Pnrr, Giovanni Caudo, urbanista ed esponente di Roma futura. Intanto, a scanso di equivoci, il sindaco Roberto Gualtieri ha commissariato cinque opere giubilari. (segue) (Rer)