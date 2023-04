Pnrr: a Roma serve personale qualificato e competente più che un incremento di risorse umane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Braccia al servizio di uno sforzo collettivo: rivoluzionare la città entro il Giubileo o comunque prima della fine del mandato del sindaco, data in cui arriveranno le prime scadenze del Pnrr. Adesso in città ci si chiede però se più che quantità non serva qualità: competenze, al passo con i tempi che corrono. Sul punto l'assessore al Personale, Andrea Catarci, interpellato da "Agenzia Nova" chiarisce che il piano delle assunzioni è stato elaborato sulla base del fabbisogno stimato dagli uffici, anche in termini di conoscenze. E spiega: "Stiamo intervenendo per la prima volta, da tredici anni a questa parte, con la valorizzazione delle professionalità interne attraverso lo strumento della progressione di carriera: promuoveremo 2.019 dipendenti. Siamo già intervenuti con la modifica del regolamento degli incentivi tecnici, per sbloccare uno strumento importante negli appalti. In più siamo intervenuti con la pubblicazione di due bandi di concorso su ambiti strategici per l'amministrazione capitolina: l'assunzione di 800 agenti di polizia locale e di 60 funzionari economici-finanziari. Lavoreremo per far entrare entro il 2023 i funzionari che andranno a curare la parte delle entrate e della ragioneria e per gli agenti di polizia locale contiamo di renderli disponibili a gennaio e febbraio 2024, concludendo le procedure concorsuali a dicembre 2022, per essere pronti per affrontare le sfide che Roma ha davanti, prima tra tutti quella del Giubileo". (segue) (Rer)