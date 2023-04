Pd: al via congresso a Roma e nel Lazio, entro l'estate si chiude la partita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Per quanto riguarda la sfida di Roma, ancora non è stata decisa una data, ma probabilmente entro l'estate, tra maggio e giugno. La direzione romana si riunita oggi per l'avvio della fase congressuale. Le date, molto probabilmente, verranno definite entro la prossima settimana. Secondo il regolamento, per la federazione romana, non sono previste primarie ma solo le consultazioni tra gli iscritti dei circoli. Tuttavia, il regolamento approvato dalla direzione regionale di ieri, indica come data ultima per l'elezione del segretario romano il 19 luglio. Quindi l'obiettivo è di avere il successore di Andrea Casu, prima della pausa estiva. In questo caso, invece, sono quattro i nomi che circolano come candidati: l’esponente storico della Capitale Enzo Foschi che sarebbe in pole, il presidente del Municipio Roma III Paolo Marchionne, il consigliere comunale Giovanni Zannola e il segretario dei giovani democratici del Lazio, Ludovico Di Traglia. Dal Pd tengono a sottolineare che i nomi gli sceglieranno gli iscritti, per dare il via "al nuovo corso del Pd" anche sul territorio. (Rer)