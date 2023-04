Milano: Majorino (Pd), sicurezza in Stazione centrale tema specifico per ministero interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo ci sia un tema specifico di cui parlare e su cui il ministero dell'interno debba muoversi per aiutare la città di Milano. Esso è relativo alla sicurezza nell'area della stazione di Milano". Lo afferma in una nota Pierfrancesco Majorino componente della segreteria nazionale PD con delega alle politiche migratorie e Diritto alla casa e capogruppo PD in Regione Lombardia riguardo alla situazione della sicurezza nelle aree antistanti la Stazione Centrale di Milano. "Per quel che riguarda le polemiche di Salvini - prosegue - sono ridicole per una semplice ragione. I provvedimenti sull'immigrazione su cui sta lavorando il Governo porteranno ad aumentare e non certo a diminuire il numero delle persone irregolarmente presenti nelle nostre città". "Lo stesso Salvini - conclude Majorino - causò da ministro dell'Interno con i suoi provvedimenti l'aumento di persone senzatetto e senza dimora divenute tali perché non più inserite nei circuiti dell'accoglienza. Non dimentichiamolo.” (Com)