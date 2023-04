Cultura: delegata Roma Città Metropolitana, a Villa Altieri la mostra "Pietà l'è morta. Omaggio alla Resistenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata inaugurata, a Villa Altieri, palazzo storico della cultura e della memoria della Città metropolitana di Roma, la mostra "Pietà l'è morta. Omaggio alla Resistenza". Una esposizione di quadri, statue e tavole che vogliono rendere omaggio alla storie e alle vicende dolorose provocate dall'invasione nazi-fascista a Roma e in Italia. Patrocinata e sostenuta dalla Consigliera delegata alla Cultura Tiziana Biolghini, in collaborazione con la Consigliera Delegata al Patrimonio Cristina Michetelli, la mostra è curata da Ivana Della Portella, Francesco Mozzetti e Maria Cristina Rossini, e sarà aperta al pubblico dal 29 aprile al 21 maggio con orari lunedì-giovedì 9/18 - venerdì 9/13 - 29 e 30 Aprile, 20 e 21 maggio, dalle 9 alle 18. "Dopo la mostra 'Sguardi di memoria' abbiamo voluto ripercorrere sulla stessa trama, un filo che non si deve interrompere; il ricordo delle tragedie causate dall'occupazione nazifascista e della dittatura e il racconto della Resistenza che ha conquistato la democrazia e ci ha resi liberi". Lo ha detto in una nota Tiziana Biolghini, Consigliera Delegata alla Cultura della Città metropolitana di Roma. (segue) (Com)